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Дональду Трампу предписано оплатить судебные издержки компании Orbis Business Intelligence, с которой он судился из-за заявлений об «извращенных половых актах» и взятках российским чиновникам, содержавшихся в скандальном «досье Стила».

В феврале судья Стейн закрыла дело против этой консалтинговой компании, основанной бывшим офицером британской разведки МИ-6 Кристофером Стилом, после того, как пришла к выводу, что иск Трампа с требованием компенсации «обречен на провал».

В новом постановлении судья Стейн также распорядилась, чтобы Трамп выплатил компании Orbis все издержки, вызванные его судебной претензией.

В постановлении, с которым в четверг ознакомилось агентство PA, говорится также, что Трамп не предпринимал попыток подать апелляцию.

В 2016 году, перед американскими президентскими выборами, Стил, руководивший в прошлом российским отделом МИ-6, составил досье, в котором, среди прочего, содержались неподтвержденные данные о том, что экс-президент был «скомпрометирован» российской спецслужбой ФСБ. Трамп отрицал эти утверждения.

В прошлом году Высокому суду было заявлено, что Дональд Трамп подал иск о защите персональных данных против Orbis из-за двух записей в досье, в которых утверждалось, что политик принимал участие в секс-оргиях в Санкт-Петербурге и платил проституткам за «золотой дождь» в отеле в Москве.

По словам судья Стейн, компания Orbis оценила свои затраты на юристов в более чем £600 тыс. (ок. 760 тыс. долларов)

Она заявила, что прежде, чем специальный судья примет решение по окончательной сумме, Трамп должен заплатить £300 тыс. (около 380 тыс. долларов).

Досье, содержащее более десятка записей, было составлено в 2016 году до того, как Трамп был избран президентом. Оно широко распространялось среди журналистов, освещавших предвыборную кампанию, которые не публиковали его содержание, считая его недостоверным, пока в начале 2017 года, незадолго до инаугурации нового президента, досье не опубликовал целиком сайт BuzzFeed.

На слушаниях в октябре 2023 года Хью Томлинсон, представлявший Трампа, описал содержащиеся в записках обвинения, в том числе утверждение, что Трамп якобы «осквернил» кровать Барака Обамы и его жены, как «крайне неверные».

Отвергая иск, судья Стейн заявила, что один лишь факт, что у Orbis были копии этих записей, никак не мог причинить беспокойство Трампу.

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