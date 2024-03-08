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Торговцы людьми заманивали граждан Индии обещаниями о высокооплачиваемой работе в России. В результате жертвы оказывались на фронте в Украине против своей воли.

В ходе рейдов на 13 объектах власти Индии задержали членов организованной сети, отправлявших индийцев в Россию для участия в войне с Украиной. Об этом Центральное бюро расследований Индии (CBI) заявило вечером в четверг, 7 марта. В результате рейдов была раскрыта "крупная сеть торговцев людьми по всей стране, которая завлекала доверчивых молодых людей обещанием высокооплачиваемой работы за границей".

Подозреваемые "заманивали граждан Индии через социальные сети и местных агентов на высокооплачиваемую работу в России", говорится в заявлении CBI.

Отправляли на войну вопреки желанию

Согласно CBI, граждане Индии, ставшие жертвами торговли людьми, проходили боевую подготовку и направлялись на военные базы в зоне российско-украинской войны "вопреки их желанию". Индийским властям известно о 35 случаях отправки индийцев в армию РФ. Ранее, в конце февраля, МИД Индии просил Москву о "досрочном увольнении" из ВС РФ около 100 своих граждан.

20 февраля издание "The Hindu" сообщило о как минимум троих индийцах, которые, рассчитывая работать в армии РФ в качестве "помощников", были обманом отправлены на фронт. В четверг, 7 марта, посольство Индии в Москве подтвердило смерть своего гражданина Мохаммеда Асфана. Ранее его брат заявлял, что он "попал в ловушку" и был отправлен на войну России против Украины.

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