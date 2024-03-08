Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, находящийся в Вильнюсе, говорит, что его страна нуждается в неограниченных поставках оружия и боеприпасов для борьбы с российскими войсками.

"Стратегия помощи Украине по каплям больше не работает. Если все будет продолжаться так, как сейчас, то добром не закончится ни для кого", — заявил глава украинской дипломатии журналистам в пятницу.

"Неограниченные и своевременные поставки всех видов оружия и боеприпасов необходимы Украине для победы над Россией", — добавил он.

После встречи со своими балтийскими и французскими коллегами он подчеркнул, что эпоха мира в Европе закончилась.

"Слабые решения — больше войны, сильные решения — конец войны. Это очень просто", — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что эти сильные решения обсуждались в Париже в конце февраля. Тогда, после встречи стран, поддерживающих Украину, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки западных войск в Украину нельзя исключать.

В ответ на заявление Макрона большинство европейских союзников заявили, что не будут отправлять войска в Украину, а должностные лица Франции предположили, что войска могут быть отправлены для поддержки таких операций, как разминирование, а не для борьбы с российскими войсками.

Литовские представители, в свою очередь, заявили, что рассматривают возможность отправки войск в Украину для обучения украинцев, но на данный момент главным приоритетом остается поддержка оружием и боеприпасами.

"Я искренне не понимаю, почему вопрос об учебных миссиях вызывает столько сложностей и дискуссий. В период с 2014 по 2022 год в Украине очень эффективно действовало множество учебных миссий, — сказал украинский министр.

Я не вижу причин, почему это не могло бы продолжиться", — добавил он.

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