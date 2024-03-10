9 марта в Хельсинки полиция сняла с самолета бывшего премьер-министра Эстонии Таави Рыйваса, который был пьян. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на издание Postimees.

В субботу, 9 марта, в издание Postimees поступило сообщение из аэропорта Хельсинки, а точнее напрямую из одного из двух самолетов эстонской делегации, которые должны были отправиться в Японию. По словам автора сообщения, в самолете произошел инцидент, и пассажирам сообщили, что экипаж задержал взлет, информирует LETA.

Два рейса в Токио должны были вылететь из аэропорта Хельсинки примерно в одно и то же время, на обоих были члены эстонской делегации. Если рейс в токийский аэропорт Нарита, который должен был вылететь в 17:45, вылетел уже в 17:40, то рейс в токийский аэропорт Ханэда, который должен был вылететь в 17:55, покинул аэропорт Хельсинки только в 18:25.

По словам очевидца, сначала у Рыйваса возник спор с экипажем. Между собой они спорили на финском языке, возможно, а через некоторое время в самолет прибыли и полицейские и забрали Рыйваса. По словам пассажиров, бывший премьер-министр Эстонии уже был изрядно пьян, когда находился в аэропорту Хельсинки.

Руководитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Лийза Тоотс сообщила Postimees, что им известно об этом случае, но они не знают точной причины, по которой представителя бизнес-делегации сняли с самолета.

Тоотс добавила, что члены бизнес-делегации свободны в своих действиях и решениях, а министерство не несет ответственности ни за членов бизнес-делегации, ни за их перемещения.

"Члены бизнес-делегации сами организуют поездку к месту назначения. Таави Рыйвас не летел в Японию с официальной делегацией министра, но мы встретились в аэропорту Хельсинки", - сообщила она. Тоотс подтвердила, что члены бизнес-делегации оплачивают расходы самостоятельно.

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