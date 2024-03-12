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В России утром во вторник начались массовые обыски у художников и активистов. Проект "Сетевые свободы" связывает следственные действия с уголовным делом в отношении Петра Верзилова. По данным правозащитников, на художника-акциониста и бывшего издателя "Медиазоны" могли завести дело о госизмене.

В общей сложности во вторник утром силовики пришли по меньшей мере к 14 художникам и активистам в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ульяновске и Самаре. По информации правозащитного проекта "Первый отдел" следственные действия также проходят у художников и активистов в других российских городах, в том числе в Свердловской области и Пермском крае.

Далеко не все фигуранты сегодняшней кампании были связаны или даже знакомы с Петром Верзиловым и группой Pussy Riot, отмечают правозащитники. По их версии, обыски и задержания могут быть связаны с грядущими президентскими выборами.

"В рамках уголовного дела в отношении Верзилова силовики решили провести акцию устрашения. Что включает в себя эта акция: во-первых, громкие заголовки, все-таки статья о государственной измене обеспечивает федеральный резонанс, для власти это важно. Во-вторых — обыски позволяют проинспектировать, не готовит ли кто какие-либо акции накануне выборов, и упреждающе намекнуть, что никаких акций власть не допустит", — говорится в комментарии главы проекта Дмитрия Заир-Бека.

Первыми об обысках в своей квартире в Петербурге сообщили художница Катрин Ненашева и активистка Наташа Четверио. По словам Четверио, Ненашева проходит свидетельницей по делу о госизмене в отношении Верзилова.

"Обыск проводили два майора ФСБ, опер ФСБ (лейтенант) и специалист по техническим средствам. Также присутствовали два сонных мальчика-понятых. Катю увезли на допрос к ФСБшникам, к ней поехал адвокат (его пустили буквально недавно)", — написала Четверио в своем Telegram-канале.

Позже стало известно, что обыск проходит также у участников арт-группы "Явь", у участницы Pussy Riot Маргариты Коноваловой (Рита Флорес), у художника Саши Блота, а также у матери Петра Верзилова.

В Петербурге силовики также пришли с обыском к Кристине Бубенцовой из "Партии мертвых". В Telegram-канале художественного проекта сообщается, что это также связано с "делом Верзилова", а девушка сейчас на допросе.

По данным "Сетевых свобод", в Ульяновске после обыска задержали художника Илью Холтова; уличного художника Илью Мозги из Екатеринбурга после обыска увезли на допрос; в Москве знакомую художника Philippenzo силовики также увезли из квартиры.

В Нижнем Новгороде обыск прошел в квартире художника Артема Филатова, которого после задержали и увезли на допрос. В Самаре силовики пришли с обыском в квартиру матери художника Дениса Мустафина, сообщает "ОВД-Инфо".

В Москве силовики пришли с обыском к двум участницам Pussy Riot Ольге Пахтусовой и Ольге Курачевой. По информации "Медиазоны", к Пахтусовой пришли люди, которые представились сотрудниками ФСБ. Об этом она успела сообщить подруге, а после перестала выходить на связь. Курачеву после обыска увезли на допрос.

Часть обысков, как отмечают "Сетевые свободы", были санкционированы Лефортовским судом Москвы по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Верзилов, в отношении которого, по всей видимости, и возбуждено уголовное дело, с 2020 года живет за пределами России. В начале октября 2023 года вышло его интервью Юрию Дудю, в котором Верзилов рассказал о своем участии в боевых действиях на стороне ВСУ. После этого он перестал быть издателем "Медиазоны".

На Верзилова заводили дело о "военных фейках" и заочно приговорили к восьми с половиной годам колонии. Накануне, 11 марта, Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение из-за процессуальных нарушений. Поводом для дела о "военных фейках" стали два твита и два поста в Instagram с рассказом об убийствах мирных жителей украинской Бучи.

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