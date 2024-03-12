Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Ивановской области, сообщили российские Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев. Впоследствии информацию о крушении подтвердило Минобороны РФ.
Из опубликованных в Telegram видео следует, что у Ил-76 загорелся двигатель. Утверждается, что самолет направлялся к аэродрому вблизи Иваново, но упал в лесополосе неподалеку.
В Миноброны РФ сообщили, что крушение произошло при взлете самолета. "Причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей", — заявило ведомство.
В российском министерстве добавили, что на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Официального подтверждения их гибели пока что нет.
По предварительным данным, разбившийся Ил-76 совершал учебный полет.
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