Губернаторы Белгородской, Брянской, Воронежской, Ленинградской и Курской областей заявили, что силы ПВО сбили украинские дроны. Глава Липецкой области также предупредил об опасности атаки беспилотников.

Главы пяти российских регионов сообщили в ночь на среду, 13 марта, об отражении атаки беспилотников. По данным губернаторов, в Брянской области были сбиты восемь украинских дронов, в Белгородской и Курской — по шесть, в Воронежской — один.

В то же время об опасности атаки беспилотников сообщили власти Липецкой области. "Со стороны Украины приближаются беспилотные летательные аппараты. Все силы и средства приведены в максимальную готовность", — написал в Telegram губернатор Игорь Артамонов.

О пострадавших и серьезных разрушениях в результате падения БПЛА, в том числе детонировавших, нигде не сообщается. Однако в Белгородской области один сотрудник промышленного предприятия получил ранения при обстреле города Шебекино, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что на подлете к нефтеперерабатывающему заводу КИНЕФ в Киришском районе был сбит беспилотник самолетного типа. "Производство работает в штатном режиме. Жертв и разрушений нет. Последствия в месте падения локализованы и устранены", — написал глава региона.

В Рязанской области — пожар на нефтезаводе

Между тем в Рязанской области вспыхнул пожар на территории нефтезавода, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По данным собеседника агентства, вероятной причиной инцидента стало падение БПЛА. Данных о пострадавших пока нет. Власти региона на момент публикации не отчитывались о налетах беспилотников.

Предыдущей ночью об атаке беспилотников сообщили власти девяти регионов России. Дроны атаковали Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Ленинградскую, Московскую, Нижегородскую, Орловскую и Тульскую бласти. В Нижегородской и Орловской областях от ударов пострадали топливные объекты.

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