Украинская "диверсионно-разведывательная группа" попыталась проникнуть на территорию Белгородской области — в районе села Сподарюшино идет бой, сообщили "военкор" Александр Коц и прокремлевский Telegram-канал Mash.

Коц со ссылкой на "непосредственного участника" боя пишет, что российские военные отражают атаку на пограничный пост Сподарюшино. "Противник в 50 метрах, забрасывает наших гранатами. Подтягиваются танки, БМП Bradley, работают авиация, РСЗО. На населенном пункте Козинки — напротив Великая Писаревка — оттуда пытаются прорваться с бронированной техникой", — цитирует собеседника "военкор".

По данным Telegram-канала Shot, группа из 30 "диверсантов" подошла к Сподарюшино со стороны с украинской деревни Поповка Сумской области. Канал утверждает, что убиты 12 "диверсантов" и уничтожены две боевых машин пехоты Bradley. Telegram-канал Baza пишет, что село Сподарюшино оцеплено.

О бое в районе Сподарюшино, в ходе которого российские военные и пограничники "уничтожают живую силу и технику", также сообщает проект WarGonzo "военкора" Семена Пегова. Проект утверждает, что в ночь на 14 марта российские военные пресекли первую попытку "диверсантов" проникнуть на территорию РФ в районе поселка Теткино Курской области.

Информацию о боях с "украинскими диверсантами" в районе Теткино подтвердил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, российские военные и пограничники "не позволили и не позволят" "диверсантам" проникнуть на территорию РФ.

Власти Белгородской области и Минобороны РФ сообщения о боях не комментировали. В оперштабе Белгородской области лишь опровергли сообщение о том, что в регионе ищут машину с логотипом Красного креста, на которой, как утверждалось, передвигаются "украинские диверсанты".

Представители вооруженных формирований, которые воюют на стороне Украины и ранее проникали на территорию РФ, — легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" (РДК) — не сообщали о боях в приграничных регионах.

12 марта в приграничных районах Белгородской и Курской областей произошли бои между российскими военными и и бойцами легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона", которые воюют на стороне Украины.

Представители формирований утверждали, что им удалось пересечь границу и бои велись на территории России. Минобороны РФ заявило, что российские военные не допустили "нарушений государственной границы", убив 234 диверсанта. 13 марта представители легиона "Свобода России" утверждали, что остаются на территории Курской области.

На фоне постоянных обстрелов Белгородской и Курской областей представители легиона "Свобода России" и РДК призывали жителей региона эвакуироваться, предупредив, что будут наносить удары по военным объектам на приграничных территориях, а также в Белгороде и Курске. Формирования назвали такие удары ответом на непрекращающиеся обстрелы украинских городов со стороны войск РФ.

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