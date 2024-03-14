Потери России в войне против Украины в последнее время значительно возросли, утверждают в альянсе, ссылаясь на собственные оценки. Эти оценки ниже данных Минобороны Украины, сообщает Deutsche Welle.

По оценкам НАТО, потери России в войне против Украины в последнее время значительно возросли, заявил в четверг, 14 марта, в Брюсселе генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Согласно озвученной им информации, западные разведслужбы предполагают, что число убитых и раненых российских солдат превысило отметку в 350 тысяч. По словам генсека, страна-агрессор платит очень высокую цену за "незначительные" территориальные завоевания.

Украинские атаки также потопили или вывели из строя значительную часть российского Черноморского флота, добавил Столтенберг. В воздушной войне Украина, помимо прочего, сбивает важные и дорогостоящие самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Генеральный секретарь НАТО на этот раз не уточнил отдельно числа погибших российских военных. В конце ноября 2023 года в альянсе говорили, что таковых значительно больше 100 тысяч — на тот момент общие потери оценивались более чем в 300 тысяч солдат армии РФ.

По данным украинского Министерства обороны, по состоянию на 14 марта число только погибших на войне против Украины российских военных составляет 427 840 человек. Эти показатели, как и цифры НАТО, не могут быть подтверждены независимыми экспертами в условиях войны. Российская сторона точной информации о своих потерях не предоставляет.

Глава НАТО призвал увеличить помощь ВСУ

Йенс Столтенберг настоятельно призвал страны альянса расширить военную помощь Украине, уже третий год обороняющейся от полномасштабного российского вторжения. "Мужество украинцев не иссякает, у них заканчиваются боеприпасы", — заявил он 14 марта в Брюсселе, представляя итоговый отчет за 2023 год.

Столтенберг выразил уверенность, что сообща страны НАТО имеют возможность дать Украине то, в чем она нуждается, чтобы и дальше противостоять агрессору. "Все союзники должны найти средства и действовать быстро", — подчеркнул он. У стран НАТО есть потенциал обеспечить всем необходимым Украину, но нужна политическая воля, указал он, сославшись на ситуацию в США, где республиканцы в парламенте уже несколько месяцев блокируют продолжение масштабной помощи Украине.

При этом глава НАТО сослался на проведенный альянсом опрос, в ходе которого две трети респондентов из входящих в него стран высказались за продолжение поддержки Украины. Каждый день промедления имеет последствия на поле боя, наступил "решающий момент", чтобы не позволить президенту РФ Путину победить, в противном случае это стало бы "серьезной исторической ошибкой", подчеркнул он.

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