Россия, вероятно, заглушила спутниковый сигнал на самолете Королевских военно-воздушных сил Великобритании, на борту которого находился британский министр обороны Грант Шэппс. Об этом в четверг, 14 марта, сообщила газета The Times, позднее об этом также написало издание The Guardian со ссылкой на правительственные источники.

Собеседники The Guardian в оборонном ведомстве отметили, что это не несло опасности для Шэппса, который возвращался из Польши в Великобританию, однако назвали произошедшее "дико безответственным" актом радиоэлектронной борьбы. Сигнал GPS, предположительно, отсутствовал примерно 30 минут, пока самолет пролетал над Балтийским морем вблизи Калининградской области. В это время экипаж самолета был вынужден использовать альтернативные методы для определения своего местоположения, отмечает The Times.

Грант Шэппс наблюдал в Польше за учениями НАТО Steadfast Defender — крупнейшими маневрами альянса со времен холодной войны. Недавно британский министр обороны обвинил президента России Владимира Путина в "бряцании оружием" и безответственном поведении.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram