Днем 15 марта российские войска нанесли серию ракетных ударов по Одессе, сообщили работающие в городе корреспонденты изданий "Суспільне" и "Укринформ". Местные власти подтвердили гибель восьми человек.

Воздушная тревога в Одессе была объявлена около 11 часов по местному времени (совпадает с рижским) и продлилась около 40 минут. Местные жители и репортеры сообщили о звуках взрывов.

"В результате российской ракетной атаки по Одессе есть пострадавшие. На месте работают все ответственные службы. Данные уточняются", — написал позднее в Telegram глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

Позднее Кипер сообщил, что жертвами атаки стали фельдшер и спасатель, приехавшие помогать пострадавшим в результате первых ударов. Глава региона уточнил, что среди медиков и спасателей есть тяжело раненые, им оказывается необходимая помощь.

Обновлено (14:15): всего жертвами обстрела стали 14 человек, сообщил Кипер. Еще 46 местных жителей, в том числе семеро приехавших на помощь пострадавшим спасателей, получили ранения.

Военные фотографы Константин и Влада Либеровы опубликовали в Instagram видео с последствиями ракетных ударов. "Реки крови. Тела погибших мирных жителей повсюду", — говорится в подписи к посту.

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