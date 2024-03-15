Западные союзники Украины создадут коалицию для обеспечения Киева дальнобойной артиллерией и будут использовать доходы от замороженных российских активов для закупки оружия для Киева, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Совершенно ясно, что мы поддерживаем Украину, и также ясно, что мы сами не находимся в состоянии войны с Россией, — сказал Шольц на пресс-конференции после встречи в рамках „Веймарского треугольника“ с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском в Берлине. — Нашей общей целью было и остается обеспечение того, чтобы Украина могла эффективно противостоять российской агрессии».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж, Берлин и Варшава едины в своем подходе к предотвращению победы России в войне, но не стремятся к прямому конфликту с Москвой.

«Мы будем продолжать поддерживать Украину и ее народ столько, сколько потребуется, и мы будем продолжать — как мы делали это с первого дня — никогда не провоцировать эскалацию», — сказал он.

Лидеры трех стран встретились, чтобы выработать общую позицию по поводу военной помощи Украине, которая в последнее время сталкивается с острой нехваткой боеприпасов.

«Меньше слов, больше вооружений»

Германия по-прежнему остается крупнейшим в Европе поставщиком помощи ВСУ.

Однако польский премьер Дональд Туск накануне заявил, что Польша, Германия и Франция должны действовать сообща, «мобилизовав [для помощи Украине] всю Европу».

«Как выглядит настоящая солидарность с Украиной? Меньше слов, больше вооружений», — написал он в пятницу в социальных сетях.

Разногласия между Парижем и Берлином усилились в последние несколько недель, после того как канцлер Германии заявил, что для присмотра за ракетами большой дальности «Таурус» на территорию Украины придется отправить и немецких военнослужащих.

Президент Макрон также разозлил некоторых европейских партнеров, заявив, что не может полностью исключать отправку в Украину западных войск.

В большом интервью французскому телевидению в четверг вечером он уточнил, что самому ему не хотелось бы такого развития событий, однако «все подобные варианты возможны».

Подчеркнув, что целью Франции является достижение мира, он предупредил, что Россия стремится расширить своё влияние и одной Украиной не ограничится.

«Если мы оставим Украину в одиночестве, позволив Москве выиграть эту войну, дальше Россия будет угрожать уже Молдове, Румынии и Польше», — заявил французский президент.

«Не иссякает мужество, но заканчиваются боеприпасы»

Накануне пятничной встречи трех европейских лидеров, заявленной как попытка возродить так называемый «Веймарский треугольник», Шольц поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявив, в частности, что саммит в Берлине будет иметь огромное значение для выделения Украине «всей возможной помощи».

Зеленский, в свою очередь, сообщил немецкому премьеру, что для ВСУ особо приоритетными направлениями поддержки сейчас являются бронетехника, артиллерия и противовоздушная оборона.

В четверг свою озабоченность нехваткой у украинцев оружия высказал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, через два с лишним года с начала полномасштабного вторжения россиян у украинцев не иссякает мужество, но заканчиваются боеприпасы.

Нехватку вооружений у бойцов ВСУ называют одной из основных причин, по которым в последнее время российские силы добились на фронте некоторых успехов.

В ходе своего выступления Столтенберг дважды призвал власти всех стран-членов Альянса как можно скорее предоставить Украине все необходимое.

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