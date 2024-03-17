Более 65 россиян в 16 городах страны были задержаны в третий, заключительный день голосования на выборах президента РФ, передает правозащитный проект "ОВД-Инфо". Больше всего задержанных, по данным правозащитников, — в Казани (26 человек) и в Москве (14 человек). В Санкт-Петербурге задержали 6 граждан.

В своем Телеграм-канале "ОВД"-инфо приводит данные по количеству в разных городах:

26 Казань

14 Москва

6 Санкт-Петербург

3 Волгоград

3 Челябинск

3 Рязань

1 Петрозаводск

1 Уфа

1 Балаково

1 Барнаул

1 Кострома

1 Новокуйбышевск

1 Череповец

1 Серпухов

1 Киров

1 Иркутск

DW также со ссылкой на "ОВД-Инфо" рассказывает, что в Уфе был задержан местный житель Булат Халиков в связи с попыткой бросить в избирательную урну фото Алексея Навального. В Москве в полицию увезли члена УИК Вячеслава Голикова, который пришел на избирательный участок в футболке с надписью "Навальный".

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