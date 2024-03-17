В своем Телеграм-канале "ОВД"-инфо приводит данные по количеству в разных городах:
- 26 Казань
- 14 Москва
- 6 Санкт-Петербург
- 3 Волгоград
- 3 Челябинск
- 3 Рязань
- 1 Петрозаводск
- 1 Уфа
- 1 Балаково
- 1 Барнаул
- 1 Кострома
- 1 Новокуйбышевск
- 1 Череповец
- 1 Серпухов
- 1 Киров
- 1 Иркутск
DW также со ссылкой на "ОВД-Инфо" рассказывает, что в Уфе был задержан местный житель Булат Халиков в связи с попыткой бросить в избирательную урну фото Алексея Навального. В Москве в полицию увезли члена УИК Вячеслава Голикова, который пришел на избирательный участок в футболке с надписью "Навальный".
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