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Более 65 россиян в 16 городах страны были задержаны в третий, заключительный день голосования на выборах президента РФ, передает правозащитный проект "ОВД-Инфо". Больше всего задержанных, по данным правозащитников, — в Казани (26 человек) и в Москве (14 человек). В Санкт-Петербурге задержали 6 граждан.

В своем Телеграм-канале "ОВД"-инфо приводит данные по количеству в разных городах:

  • 26 Казань
  • 14 Москва
  • 6 Санкт-Петербург
  • 3 Волгоград
  • 3 Челябинск
  • 3 Рязань
  • 1 Петрозаводск
  • 1 Уфа
  • 1 Балаково
  • 1 Барнаул
  • 1 Кострома
  • 1 Новокуйбышевск
  • 1 Череповец
  • 1 Серпухов
  • 1 Киров
  • 1 Иркутск

DW также со ссылкой на "ОВД-Инфо" рассказывает, что в Уфе был задержан местный житель Булат Халиков в связи с попыткой бросить в избирательную урну фото Алексея Навального. В Москве в полицию увезли члена УИК Вячеслава Голикова, который пришел на избирательный участок в футболке с надписью "Навальный".

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