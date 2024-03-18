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В Румынии строится крупнейшая в Европе военная база НАТО, сообщает телеканал Euronews. Объект возводится на базе существующей 57-й авиабазы имени Михаила Когэлничану в уезде Констанца на площади почти три тысячи гектаров, уточняет телеканал.

Проект стоимостью 2,5 миллиарда евро предусматривает создание комплекса на площади 2800 гектаров, где могут разместиться до 10 000 военнослужащих НАТО и члены их семей. В комплексе планируется построить взлетно-посадочные полосы, ангары для самолетов, школы, магазины и больницу.

Работы по созднию базы НАТО начались с основной инфраструктуры: строительство подъездных дорог и электросетей, в ближайшее время начнется строительство новой взлетно-посадочной полосы.

Сообщается, что правительство страны выделило 2,5 миллиарда евро на проект, который превратит существующую базу имени Михаила Когэлничану в самый крупный объект НАТО в Европе. Ожидается, что новая база будет даже больше, чем аналогичная база "Рамштайн" в Германии.

В новом геополитическом контексте, когда за границей Румынии идет война, создание базы укрепит восточный фланг НАТО, отмечает телеканал.

Общая протяженность периметра базы составит 30 километров, и в ней можно будет разместить любые виды войск.

На военной авиабазе имени Михаила Когэлничану в настоящее время находится около пяти тысяч военнослужащих, большинство из которых — американские военные.

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