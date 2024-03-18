После обработки более 99% протоколов на выборах президента Владимир Путин набирает 87,31% голосов, сообщает Центризбирком России. Явка на выборах составила 77,44%.

Его соперники в сумме набирают менее 13% голосов.

На втором месте — Николай Харитонов (4,30% голосов), на третьем — Владислав Даванков (3,83%), на четвертом — Леонид Слуцкий (3,21%).

Больше всего голосов избирателей в процентном соотношении Путин набрал в Чечне — там за него проголосовало 98,99%.

В Кемеровской области он получил 95,73% голосов, в Туве — 95,37%, в Еврейской автономной области— 92,35%, в Саратовской области — 91,66%, в Белгородской области — 90,66%, в Адыгее — 90,18%, в Карачаево-Черкесии — 90,07%.

В Москве Путин, по официальным данным, набрал 85,13%, в Московской области — 86,19%.

В аннексированном Севастополе за него проголосовали 92,6%.

Самая высокая явка (более 90%) зафиксирована в Чечне, Кемеровской области, Тыве, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Рекордная явка также зафиксирована на Дальнем Востоке.

Заседание ЦИК по итогам выборов президента состоится в четверг, заявила глава комиссии Элла Памфилова на утреннем брифинге.

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