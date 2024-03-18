Два человека погибли и четверо пострадали после отражения воздушной атаки ВСУ в селе Никольское, утверждает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его информации, погибли 17-летний подросток и еще один мужчина (его возраст не называется). Еще трое мужчин и маленькая девочка ранены.

Один дом в селе разрушен в результате прямого попадания, еще четыре получили повреждения.

"Оперативные службы продолжают работу по разбору завалов — в доме предположительно могут находиться еще две женщины. Пока их поиски ведутся", — написал Гладков.

Село Никольское находится в 12 км к югу от Белгорода и в 15 км от границы с Украиной.

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