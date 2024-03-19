Министр обороны США Ллойд Остин во вторник попытается убедить европейских союзников в том, что администрация Джо Байдена по-прежнему привержена поддержке Украины, даже несмотря на то, что у Вашингтона практически закончились деньги помощь Украине, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Агентство напоминает, что спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон пока отказывается назначить голосование по законопроекту, который среди прочего предусматривает выделение Украине еще 60 млрд долларов, в то время как Белый дом ищет способы отправить помощь Киеву.

Остин будет председательствовать на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), которая проходит на авиабазе Рамштайн в Германии и объединяет около 50 союзников, оказывающих военную поддержку Украине.

По словам представителей Пентагона, Остин вновь заявит о приверженности Вашингтона поддержке Киева. Однако, по словам официальных лиц, недостаток финансирования уже сказывается на положении дел в Украине, и украинским войскам приходится распоряжаться скудными ресурсами.

"Я думаю, что наши союзники прекрасно осведомлены о ситуации с финансированием, а украинцы — больше, чем кто-либо другой", — сказал высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства, выступавший на условиях анонимности.

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