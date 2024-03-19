Ожидается, что ограничения на импорт зерна станут первым подобным шагом в отношении продовольственной продукции из России с начала полномасштабной войны в Украине.

Евросоюз готовится ввести пошлины на зерно из России и Беларуси в размере 95 евро за тонну, "чтобы умиротворить фермеров и некоторые государства — члены ЕС", пишет газета Financial Times во вторник, 19 марта, со ссылкой на источники. Отмечается, что подобная мера станет первым ограничением на импорт продовольственных товаров после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Издание указывает, что введение пошлин в размере 95 евро за тонну зерна из РФ и Беларуси приведет к росту цен как минимум на 50% и резко сократит спрос. Пошлины в размере 50% будут установлены также на семена масличных культур и продукты их переработки, рассказали собеседники газеты. Решение в этой связи Еврокомиссия может принять уже в ближайшие дни.

Возможное влияние на глобальный продовольственный рынок

FT напоминает, что Брюссель долго не решался пойти на такой шаг, несмотря на давление со стороны Польши и стран Балтии из-за опасений, что подобные меры могут расшатать глобальный продовольственный рынок и ударить по развивающимся странам.

В 2023 году объем импорта в ЕС из России зерновых, семян масличных культур и продуктов их переработки составил 4 млн тонн. Это рекордный уровень, соответствующий 1% от объема потребления этих товаров в Евросоюзе, пишет газета. "Сейчас ЕС импортирует из России больше зерновых, чем до начала вторжения в Украину", — констатирует FT.

В феврале Латвия ввела односторонний запрет на импорт многих продовольственных товаров из России и Беларуси, а Литва объявила о строгих проверках грузов. Между тем комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, который раньше утверждал, что экспорт зерна из России в Польшу является "незначительным", после визита в начале марта на родину, где активно протестуют фермеры, изменил свое мнение и заявил: "Если Россия использует продовольствие как оружие, нам надо реагировать".

Протесты польских фермеров

Польские фермеры на протяжении нескольких недель проводят акции против импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Они заявляют, в частности, что несут большие убытки из-за решения Брюсселя о приостановке действия всех импортных пошлин и квот на агропродукцию из Украины, чья экономика ослаблена российской агрессией.

С ноября прошлого года польские фермеры из-за этого блокируют несколько КПП на польско-украинской границе. Так, 17 марта их тракторы остановили движение через автомобильный мост между поселком Свецко и немецким городом Франкфурт-на-Одере, также фермерская техника блокировала пограничный пункт Губинек, расположенный на юге Польши. По данным местной полиции, блокада продлится до вечера 20 марта.

15 марта в беседе с премьер-министром Польши Дональдом Туском глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что "взвешивает возможность ввести ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из России".

Пошлины на импорт зерна или санкции?

Как отмечает FT, комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис также, скорее всего, выберет повышение тарифов, а не санкции, поскольку для введения санкций потребовалось бы одобрение всех государств — членов ЕС. К тому же, в отсутствие санкций можно будет сохранить транзит российского зерна в Африку и Азию через территорию ЕС.

"ЕС производит более 300 млн тонн зерновых и масличных культур в год и является нетто-экспортером первых (то есть объем экспорта продукции превышает объем импорта. — Ред.), поэтому у него нет необходимости в российском и белорусском импорте", — говорится в публикации FT.

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