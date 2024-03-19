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МИД Эстонии во вторник вызвал временного поверенного в делах российского посольства и передал ему дипломатическую ноту о том, что обладающий дипломатическим статусом сотрудник посольства объявлен персоной нон грата.

Представителя посольства РФ проинформировали при передаче ноты, что Эстония не намерена терпеть действия России, направленные против независимости и суверенитета Эстонии, и считает необходимым крайне четко выразить это.

Скоординированные российскими спецслужбами гибридные операции против безопасности Эстонской Республики должны прекратиться, заявил МИД.

Эстония также обсудит этот вопрос с партнерами и союзниками и при необходимости готова принять дополнительные меры для защиты общества и ценностей Эстонии.

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