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Как пишет "Фонтанка", вечером 18 марта в ресторане в Санкт-Петербурге 40-летний Алексей Исаков застрелил делового партнера, который, по его мнению, был должен ему 7 млн рублей (70 тысяч евро).

Убийство в ресторане "Чабрец" на Московском проспекте сняла камера видеонаблюдения. На кадрах, которые публикует "Бумага", видно, что Исаков вынимает пистолет и стреляет в сидящего напротив него мужчину. Жертва вскакивает и падает недалеко от стола. Исаков подходит и делает несколько выстрелов, а затем возвращается к столу и продолжает есть.

Как отмечает "Фонтанка", Исаков не пытался скрыться с места преступления, его задержали прибывшие в ресторан полицейские. Издание предполагает, что убийство было спланированным, а не спонтанным. Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время суд должен избрать подозреваемому меру пресечения.

Исаков, пишет "Фонтанка", недавно вернулся из зоны боевых действий в Украине. На войну, указывает издание, он, судя по всему, отправился из колонии — в мае 2021 года мужчину приговорили к 3,5 года лишения свободы за несколько эпизодов краж.

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