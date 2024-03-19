Страны Евросоюза столкнулись не только с ограничениями в производстве оружия и боеприпасов. Армии стран ЕС вынуждены думать о том, как удержать военнослужащих от увольнения в запас, пишет Politico.

На этой неделе министр обороны Франции Себастьен Лекорну представил план по удержанию перспективных военнослужащих. За несколько дней до этого парламент Германии получил ежегодный отчет, согласно которому в 2023 году Бундесвер покинут 1 537 военнослужащих. Личный состав вооруженных сил Германии сократится до 181 514 человек.

"Такие разговоры сейчас ведутся во всех столицах, во всех демократических странах, где есть профессиональные армии и нет призыва, — сказал Лекорню в понедельник. — На встречах НАТО мы теперь можем говорить не только об оборудовании, но и об удержании военных на службе".

Перед странами, опирающимися на профессиональную армию, стоит непростая задача: добиться того, чтобы вооруженные силы стали привлекательным местом работы. Это непросто сделать в условиях низкой безработицы, жесткой конкуренции со стороны частного сектора и повсеместного использования удаленной работы.

Во Франции военнослужащие остаются на службе в среднем на год меньше, чем раньше. В Великобритании армии ежегодно не хватает 1100 человек — это эквивалент двух пехотных батальонов. Не помогает даже то, что правительство поручило подбор персонала частной компании Capita.

"Проблема не в наборе, а в удержании. Нам нужно удерживать и семьи", — сказала адмирал Лиза Франчетти, начальник военно-морских операций ВМС США, на конференции в Париже. Деньги действительно важны, и Франция планирует увеличить размер пенсий и зарплат военных. Но проблема еще им в том, что условия службы не слишком привлекательны: военные сталкиваются с постоянной сверхурочной работой и многомесячным отсутствием дома. Поэтому новый французский план включает помощь в поиске жилья, получении медицинской помощи и ухода за детьми. Если оба родителя работают на министерство обороны, то они смогут менять посты вместе.

Правительство Германии хочет довести численность вооруженных сил до 203 000 человек к началу 2030-х годов. Но набор на службу растет медленно. Специальный уполномоченный Бундестага по делам вооруженных сил Ева Хегль заявила, что один из способов изменить ситуацию — восстановление призыва в той или иной форме. Еще более очевидный шаг — привлечение к службе женщин. О том, чтобы распространить призыв на женщин, думают и власти Дании.

В Польше новое правительство в начале этого года объявило о повышении зарплат военнослужащим примерно на 20%. Минимальная месячная зарплата солдата увеличивается с 4 960 злотых (1 150 евро) до 6 000 злотых. В ответ на растущую угрозу со стороны России численность польских вооруженных сил выросла с 95 000 человек в 2015 году до 215 000 в этом году.

Германия отменила призыв в 2011 году. Теперь этот вопрос вернулся на повестку дня. Хорватия тоже рассматривает вопрос о возвращении воинской повинности.

Латвия уже восстановила воинский призыв. В этом году первые призывники начнут службу в Национальных вооруженных силах.

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