Германия сформировала новый пакет военной помощи для Украины объемом 500 млн евро. Об этом министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил во вторник, 19 марта, на полях очередной встречи Контактной группы по военной помощи Киеву в формате "Рамштайн".

В частности, Берлин передаст украинским военным 10 тысяч боеприпасов из запасов бундесвера, которые могут быть доставлены безотлагательно. Кроме того, Германия оплатит закупку еще 180 тысяч снарядов для украинской армии, а также заключила контракт на производство 100 тысяч 155-миллиметровых снарядов, добавил министр. В рамках пакета бундесвер также поставит Киеву 100 бронированных машин пехоты, 100 машин материально-технического снабжения и запасные части.

Писториус не обошел стороной вопрос возможной отправки немецких военнослужащих в Украину. Как подчеркнул глава Минобороны ФРГ, ему нечего добавить к позиции канцлера Олафа Шольца, ранее заявившего, что такой шаг исключен.

Расходы на оборону Украины являются "инвестициями в нашу общую безопасность", заявил в свою очередь министр обороны США Ллойд Остин. "Давайте не будем обманывать себя. Путин не довольствуется Украиной", — добавил глава Пентагона.

"Россия заплатила ужасную цену за имперские мечты Путина", — указал Остин. Однако Киев способен остановить президента РФ, если "мы поддержим Украину и предоставим ей оружие, необходимое для ее защиты", отметил глава Минобороны США. "Свободный мир не позволит Украине потерпеть неудачу", — резюмировал он.

Встречи Контактной группы по военной помощи Украине проходят на авиабазе ВВС США Рамштайн в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц с апреля 2022 года. По оценке Института мировой экономики (IfW) в Киле, Соединенные Штаты к середине января выделили на военную, гуманитарную и иную помощь Украине 67,7 млрд евро, Германия — 22,05 млрд, Великобритания — 15,66 млрд. Для государств Евросоюза этот показатель составляет 144,1 млрд евро.

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