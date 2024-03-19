В ходе выборов президента России на нескольких тысячах участков была зафиксирована аномально высокая активность избирателей. Об этом проект "Важные истории" сообщил в понедельник, 18 марта.

В среднем по стране на каждом участке за один час голосовали 23 человека. Однако на 6675 участках число голосующих в некоторые периоды превышало 100 человек в час, указывают журналисты. По их данным, на одном из участков в Краснодарском крае с 8 до 15 часов 15 марта проголосовали почти 5000 человек, то есть больше 700 человек в час. Этот регион оказался лидером по числу "скоростных" избирательных участков, отметили "Важные истории".

В целом в России в течение периодов аномально высокой активности избирателей проголосовали 6 миллионов человек, подсчитали журналисты. Чаще всего повышенная явка приходилась на первый день голосования.

"Новая-Европа": Половина голосов за Путина сфальсифицированы

В тот же день издание "Новая газета Европа" оценило итоги выборов после обработки 97 процентов протоколов по методу математика Сергея Шпилькина и пришло к выводу, что около половины голосов, якобы отданных за действующего главу государства Владимира Путина, были вброшены. Журналисты сопоставили распределение голосов за кандидатов с явкой на каждом отдельном участке без учета электронного голосования.

В случае честных выборов распределение голосов за победившего кандидата и его оппонентов должно отличаться только по абсолютному значению за счет разного числа голосов. При этом вброс за какого-либо кандидата увеличивает и явку, и результат, пояснило издание. Таких аномальных голосов за Путина на прошедших выборах оказалось не менее половины.

Три дня и четыре кандидата на высший государственный пост

Президентские выборы в России прошли 15-17 марта. У посольств РФ во многих странах в заключительный день голосования состоялась объявленная российской оппозицией акция "Полдень против Путина".

По предварительным данным ЦИК, Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,31 процента. Владислав Даванков от партии "Новые люди" получает 3,85 процента, а Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 3,20 процента. Окончательные итоги будут обнародованы 21 марта.

США назвали выборы в России "явно ни свободными, ни справедливыми". Германия не признает эти выборы законными. Евросоюз указал на жесткие ограничения и давление на гражданское общество в РФ. Кроме того, Берлин и Брюссель не признают "выборы" на оккупированных Россией территориях Украины.

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