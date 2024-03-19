Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ и вручило ему ноту о том, что власти страны объявили сотрудника российского посольства персоной нон грата. Об этом пишет "Медуза".

Как сообщается на сайте МИД Эстонии, ведомство проинформировало представителя посольства России, что Эстония не намерена терпеть действия РФ против независимости и суверенитета страны.

"Гибридные атаки против безопасности Эстонской Республики, координируемые российскими спецслужбами, должны прекратиться", — говорится в заявлении.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объяснил, что российское посольство вмешалось в "процесс правосудия", завладев документами уголовного дела и поспособствовав их публикации в российских соцсетях. О каком деле идет речь, министр не уточнил.

В МИД России уже пообещали ответить на решение Таллинна.

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