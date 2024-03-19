Во вторник на очередной встрече Контактной группы по Украине в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин попытался убедить своих европейских союзников, что администрация президента Джо Байдена по-прежнему привержена поддержке Украины, даже несмотря на то, что у Вашингтона сейчас нет денег на поставки вооружений.

"Украинские войска сталкиваются с трудными условиями и тяжелыми боями. Гражданское население Украины страдает от постоянных обстрелов российскими ракетами и иранскими беспилотниками. Но Украина не отступит, и Соединенные Штаты тоже. Поэтому наше послание сегодня ясно: Соединенные Штаты не дадут Украине потерпеть неудачу. Эта коалиция не позволит Украине потерпеть неудачу, и свободный мир не позволит Украине потерпеть неудачу", — заявил министр обороны США в начале встречи, прошедшей на военной базе "Рамштайн" в Германии.

При этом Остин не уточнил, как именно Вашингтон намерен поддерживать Украину в условиях, когда Конгресс не спешит выделить ассигнования на эти цели.

На пресс-конференции после встречи Остин заявил журналистам: "Выживание Украины находится под угрозой… Наши союзники и партнеры продолжают наращивать усилия, Соединенные Штаты также должны это сделать".

Американские чиновники признают, что дефицит финансирования уже оказывает серьезное влияние на ситуацию на фронте в Украине, поскольку ВСУ приходится действовать в условиях ограниченных ресурсов и экономить боеприпасы.

"Я думаю, что союзники прекрасно осведомлены о нашей ситуации с финансированием , и украинцы понимают это в большей степени, чем кто-либо другой, из-за дефицита (вооружений и боеприпасов), возникшего в результате того, что мы не можем их поставлять", — заявил агентству Рейтер на условиях анонимности высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

На прошлой неделе администрация Байдена заявила, что отправит 300 млн долларов военной помощи Украине, предупредив, что это экстраординарный шаг, ставший возможным после неожиданной экономии на военных контрактах, заключенных Пентагоном.

Американские чиновники не исключают, что администрация США сможет еще найти какие-то деньги, но, как они подчеркивают, эти средства никак не смогут компенсировать заблокированный Конгрессом законопроект, предполагающий помощь Украине в размере 60 млрд долларов.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский обратился из Киева к странам коалиции с просьбой поставить дополнительные средства противовоздушной обороны. По его словам, только в марте российские войска использовали против Украины 130 ракет, более 320 ударных дронов и почти 900 управляемых авиабомб.

В этой ситуации, несмотря на все заверения Ллойда Остина, европейские страны все чаще обсуждают вопрос о том, как стать более самодостаточными в военном отношении.

"Лидерам США становится все труднее ездить в Европу с заверениями о том, что Соединенные Штаты привержены Украине в долгосрочной перспективе", — цитирует Рейтер старшую научную сотрудницу Европейского центра Атлантического совета в Вашингтоуюне Рэйчел Риццо.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил недавно, что континент должен соответствующим образом перестроить свою экономику, подчеркнув, что Европа больше не может зависеть от избирательных циклов в США.

"Это время для настоящей смены парадигмы относительно нашей безопасности и обороны. Десятилетиями Европа не инвестировала достаточно средств в свою безопасность и оборону. Сейчас, когда мы сталкиваемся с наибольшей угрозой безопасности со времен Второй мировой войны, пора принять радикальные и конкретные шаги, чтобы быть готовыми к обороне и поставить экономику ЕС на "военные рельсы"", — написал Мишель в своем обращении к членам Европейского совета.

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