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Офис Пентагона запустил сайт, на котором можно будет получить информацию о контроле за американским оружием и оборудованием, поставляемым в Украину. Об этом пишет "Медуза".

На сайте под названием Ukraine Oversight есть информация о работе более 20 надзорных агентств США, которые следят, чтобы военная помощь Украине не была использована не по назначению. Кроме того, там есть контакты горячей линии, на которую можно сообщить о любых нарушениях.

Также на сайте есть информация о сумме, на которую США предоставили помощь Украине с начала российского вторжения — 113,4 миллиарда долларов.

Как отмечает The Hill, новый сайт появился на фоне того, что республиканцы в конгрессе США продолжают задерживать финансирование нового пакета военной помощи и задаются вопросом, ведется ли надлежащий учет оружия, поставляемого Украине.

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