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Пророссийские силы в Молдове продолжают усилия по поддержке гибридных усилий Кремля по дестабилизации ситуации в стране, пишет в очередной сводке американский Институт изучения войны (ISW).

МИД Молдовы сообщил послу России Олегу Васнецову, что высылает неназванного российского дипломата в связи с организацией им избирательных участков в Приднестровье для выборов президента России, несмотря на отсутствие официального согласия Кишинева.

Васнецов и официальный представитель МИД России Мария Захарова ответили, что Россия не оставит без ответа "недружественные действия" Молдовы.

Пророссийский политик Илан Шор, находящийся под санкциями США и скрывающийся от молдавского правосудия в Израиле, сказал в недавнем интервью, что планирует стать премьер-министром Молдовы после парламентских выборов в 2025 году.

Глава автономного образования Гагаузия Евгения Гуцул заявила во вторник, что подаст в суд на президента Молдовы Майю Санду за клевету, после того как глава государства обвинила ее в работе на "преступную группировку, а не на жителей Гагаузии", и поэтому не подпишет указ о ее назначении в правительство.

ISW продолжает считать, что Россия и связанные с ней субъекты в Молдове участвуют в гибридной кампании, которая, скорее всего, направлена на дестабилизацию изнутри перед предстоящими выборами президента Молдовы в конце 2024 года и парламентскими выборами летом 2025 года.

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