Суд в Санкт-Петербурге приговорил местную жительницу Александру Чирятьеву к 8 суткам ареста за надпись "Нет войне" на бюллетене для голосования на выборах президента РФ. Об этом пишет "Бумага".

Приговор вынесли по статье о мелком хулиганстве. В опубликованном решении суда, обращает внимание "Новая газета. Европа", говорится, что надписью на бюллетене Чирятьева "испортила государственное имущество".

Также девушку осудили за "дискредитацию" российской армии. Суд назначил петербурженке наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей (398 евро).

Чирятьева рассказала "Бумаге", что ее задержал сотрудник полиции, дежуривший на избирательном участке и увидевший надпись на бюллетене, который девушка опустила в урну для голосования.

15-17 марта в России и на оккупированных украинских территориях прошли выборы президента РФ. Победителем был объявлен Владимир Путин, который, по официальным данным, заручился поддержкой более 87% избирателей. Независимые исследователи указывают, что результаты были сфальсифицированы, речь может идти о десятках миллионов "вброшенных" за Путина бюллетеней.

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