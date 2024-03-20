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Рийгикогу принял решение о расторжении эстонско-российского договора о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах. Соглашение было подписано более 30 лет назад и регулярно продлевалось, но теперь правительство и парламент Эстонии сочли необходимым прекратить действие этого документа, пишет Rus.ERR.

Причиной называют отсутствие доверия к российской системе правосудия.

Договор, который будет оставаться в силе до весны будущего года, предусматривает взаимное признание судебных решений и сотрудничество в уголовных делах.

По признанию Министерства юстиции, расторжение договора может создать некоторые дополнительные сложности для граждан, например, при заключении и расторжении брака с жителем России или при наследовании. Полученные из соседней страны документы нужно будет переводить и заверять апостилем.

„Все те же самые дела с Российской Федерацией можно будет вести, но не на основании двустороннего договора, а на основании всех остальных международных соглашений, то есть Россия теперь будет для Эстонии, как любая другая африканская или азиатская страна, и вести дела будет намного дороже и сложнее", — сказал председатель правовой комиссии Рийгикогу Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия).

Латвия расторгла аналогичный договор в начале года.

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