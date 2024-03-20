Сразу после восьми вечера в Литве пропал доступ к сайтам президента, премьер-министра, министерств, Государственной пограничной службы и полиции. Об этом агентству BNS сообщил советник президента страны Ридас Ясюленис.

Как сообщил BNS Ясюленис, работа центра данных, на котором находится сайт президента, была нарушена, специалисты выясняют причину сбоя.

Представитель Государственной пограничной службы Гедрюс Мишутис заявил, что расследованием и устранением сбоя занимается Комитет по развитию информационного общества.

После 21:00 в Комитете по развитию информационного общества сообщили, что сбои в системе устранены, сервисы восстанавливаются, некоторые страницы начали работать.

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