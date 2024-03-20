Как сообщил BNS Ясюленис, работа центра данных, на котором находится сайт президента, была нарушена, специалисты выясняют причину сбоя.
Представитель Государственной пограничной службы Гедрюс Мишутис заявил, что расследованием и устранением сбоя занимается Комитет по развитию информационного общества.
После 21:00 в Комитете по развитию информационного общества сообщили, что сбои в системе устранены, сервисы восстанавливаются, некоторые страницы начали работать.
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