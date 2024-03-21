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Лидер правоцентристского "Демократического альянса" Луиш Монтенегру назначен главой нового правительства Португалии. До этого в течение многих лет у власти в стране находились представители левых политических сил.

"Президент республики предложил мне сформировать правительство. 28 марта я представлю ему состав будущего правительства, мы также договорились, что датой инаугурации станет 2 апреля", — заявил Монтенегру после встречи с президентом страны Марселу Ребелу де Соузой.

Монтенегру, восемь лет находившийся в оппозиции правящей Социалистической партии, возглавит правое правительство меньшинства, поскольку на состоявшихся в марте досрочных парламентских выборах ни одна из партий не смогла получить большинство голосов избирателей.

Последний раз правые находились у власти в Португалии с 2011 по 2015 год.

Монтенегру пока отказывается отвечать на вопросы о том, как именно он намерен сформировать большинство в парламенте, до того, как он назначит своих министров. При этом он заявляет, что не намерен создавать коалиционное правительство с крайне правой партией Chega, для которой эти выборы стали большим успехом.

"Все вопросы, связанные с осуществлением деятельности правительства, будут подниматься, доводиться до сведения общественности и объясняться, когда уже появится правительство, — заявил он журналистам. — Существует относительное, а не абсолютное большинство".

Успех правых партий

Досрочные выборы в Португалии были назначены после отставки находившегося у власти с 2015 года Антониу Кошты, чья Социалистическая партия оказалась втянутой в коррупционный скандал.

В результате мартовских выборов наибольшую поддержку избиратели оказали правоцентристскому "Демократическому альянсу", однако он не смог набрать достаточно голосов, чтобы создать правительство самостоятельно.

Социалисты с небольшим отставанием заняли второе место. Неожиданностью стал резкий рост поддержки крайне правой партии Chega ("Хватит!") бывшего спортивного комментатора Андре Вентуры. Chega смогла вчетверо увеличить число своих депутатов в парламенте: теперь у нее 48 из 230 мандатов.

Таким образом теоретически правые смогли бы создать с крайне правыми коалиционное правительство, однако Монтенегру с самого начала отвергал возможность сотрудничества с партией Вентуры, обвиняя ее в расизме. "Демократический альянс" также говорил, что какое-либо соглашение с Chega может привести к появлению нестабильного правительства.

Несмотря на экономический рост при социалистах, португальцы обеспокоены увеличением инфляции, ухудшением качества государственных услуг и жилищным кризисом. Низкие зарплаты и высокая стоимость жилья стали одними из главных причин недовольства предыдущим левым правительством.

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