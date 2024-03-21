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Соглашение о безопасном судоходстве в Красном море достигнуто и с Китаем. Впредь российские и китайские суда могут ходить по Красному морю, не опасаясь атак со стороны мятежников-хуситов.

Россия и Китай договорились с мятежниками-хуситами из Йемена о безопасном судоходстве в Красном море. Хуситы пообещали, что российские и китайские суда в Красном море не будут подвергаться нападениям с их стороны, сообщило в четверг, 21 марта, агентство Bloomberg.

Хуситы с ноября 2023 года нападают на суда в Красном море, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Они заявляют, что нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит блокаду сектора Газа и свою военную операцию в этом палестинском регионе. Через Красное море пролегают некоторые из важнейших в мире торговых путей.

"Ось сопротивления"

Хуситы контролируют некоторые районы Йемена, а также побережье этой страны. Они принадлежат к руководимой Ираном "Оси сопротивления" и поддерживают палестинское радикальное движение ХАМАС.

Для защиты судоходства в Красном море США в конце 2023 года запустили инициативу Operation Prosperity Guardian ("Операция по защите благосостояния"), к которой присоединился целый ряд стран. Германия направила в Красное море фрегат Hessen. Он участвует в операции ЕС Aspides.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 31,5 тысячи человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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