В Киев впервые с начала полномасштабной войны приехала военная делегация НАТО. Глава Военного комитета альянса Роб Бауэр выразил уверенность, что у Украины есть все шансы на успех.

Впервые с начала полномасштабной войны РФ против Украины в Киев приехал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. "Мой визит — первая военная делегация НАТО, которая посетила Украину после широкомасштабного вторжения — является свидетельством того, что НАТО и Украина ближе, чем когда-либо", — заявил он в четверг, 21 марта, выступая с речью на Киевском форуме по безопасности.

"Шведский флаг будет не единственным сине-желтым флагом в НАТО"

Он выразил "глубокое уважение за мужество и силу", проявляемые украинцами на поле боя и за его пределами. По словам Бауэра, с каждым днем Украина и НАТО становятся ближе и вместе принимают необходимые усилия на пути евроатлантической интеграции страны, ставшей объектом российской агрессии. "Шведский флаг будет не единственным сине-желтым флагом перед штаб-квартирой НАТО", — уверен представитель альянса.

Бауэр подчеркнул, что начатое российским президентом Владимиром Путиным вторжение "никогда не было связано с какой-либо реальной угрозой безопасности от Украины или НАТО". "Эта война связана с тем, что президент Путин боится чего-то гораздо более мощного, чем любое физическое оружие на Земле — демократии. Если украинцы смогут иметь… реальные демократические права, то россияне вскоре тоже будут их желать", — подчеркнул он.

По словам главы Военного комитета НАТО, стремясь демонстрировать силу, россияне "проявили лишь слабость". "Никакая пропаганда не сможет скрыть правду о том, что президент Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей", — отметил он далее. В свою очередь украинцы и ВСУ борются за свободу и цивилизацию "так, как мы этого никогда раньше не видели", они "изменили многие аспекты современного военного дела", заявил он.

"Украина имеет все шансы на успех"

Украина "невероятно сильна", и весь мир видит это, убежден председатель Военного комитета НАТО. "Но хотя мир, возможно, был слишком оптимистичен в 2023 году, нам не следует совершать ту же ошибку и быть чрезмерно пессимистичными в 2024-м", — заявил он. Бауэр выразил уверенность, что есть все основания быть уверенными в способности Украины добиться успеха, и единственное, в чем она нуждается, — это еще более широкая и незамедлительная помощь ее партнеров.

"Время в Украине не измеряется днями, неделями или месяцами. Оно измеряется человеческими жизнями", — добавил он. Представитель Североатлантического альянса также отметил, что было бы "серьезной исторической ошибкой позволить Путину одержать победу". "Исход этой войны определит судьбу мира", — добавил он.

Столтенберг настоятельно призвал больше помогать Киеву

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настоятельно призвал страны альянса расширить военную помощь Украине. "Мужество украинцев не иссякает, у них заканчиваются боеприпасы", — заявил он 14 марта в Брюсселе. По его словам, "беспрецедентная помощь союзников НАТО помогла Украине выжить в качестве независимой нации", но теперь ей необходимо продолжение этой поддержки.

Столтенберг выразил уверенность, что сообща страны НАТО имеют возможность дать Украине то, в чем она нуждается, чтобы и дальше противостоять агрессору. "Все союзники должны найти средства и действовать быстро", — подчеркнул он. У стран НАТО есть потенциал обеспечить всем необходимым Украину, но нужна политическая воля, указал он, сославшись на ситуацию в США, где республиканцы в парламенте уже несколько месяцев блокируют продолжение масштабной помощи Украине.

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