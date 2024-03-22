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Российское военное командование, судя по всему, формирует резервы, способные поддерживать наступательные операции в Украине, пишет в очередной сводке американский Институт изучения войны (ISW). По мнению экспертов, эти резервы вряд ли смогут функционировать как сплоченные формирования в этом году.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российское командование планирует привести в боевую готовность основную часть своих "стратегических резервов" до начала предполагаемой наступательной операции России летом 2024 года, и предположил, что вряд ли они будут полностью укомплектованы к этому времени из-за нехватки материальных и человеческих ресурсов.

Масштабные потери живой силы, вероятно, более значительны, чем потери бронетехники на данном этапе войны, особенно с учетом того, что осенью 2023 года российские войска скорректировали тактику и перешли к наземным атакам с усилением пехоты, чтобы сохранить технику за счет больших потерь среди личного состава, пишет ISW.

Неясно, что за "стратегический резерв" формирует Россия, но ограничения в живой силе и материальных средствах позволяют предположить, что Москва, скорее всего, не будет использовать его как сплоченное формирование для ведения боевых действий в Украине, а вместо этого будет использовать этот резерв для восполнения потерь на фронте, заключает ISW.

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