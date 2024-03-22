Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что специальная военная операция (СВО) превратилась в войну. С 24 февраля 2022 года власти называют "специальной военной операцией" вторжение в Украину.

"Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но, как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден", — сказал Песков в интервью. "И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации", — добавил он.

Позже в ежедневном разговоре с журналистами Пескову пришлось пояснить свои слова. Он заявил, что юридически в Украине все еще идет "специальная военная операция", но фактически это "превратилось в войну".

Песков не в первый раз говорит об этом. Например, 14 февраля в кулуарах "Форума будущих технологий" рассуждал так: "Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Война, когда страны коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки напрямую вовлечены в этот конфликт".

После февраля 2022 года граждан России стали регулярно штрафовать за слово "война" по административной статье о "дискредитации" армии. За более развернутые антивоенные заявления россиян привлекают к уголовной ответственности по статьям о "военных фейках" и "дискредитации".

Песков попросил не сравнивать его слова со словами противников войны. "Это совершенно неуместное сравнение, потому что там [в антивоенных заявлениях] не мой контекст. В разном контексте слово "война" употребляется. Это абсолютно [точно]. Вы просто сравните, какой контекст у меня и какой контекст [у противников вторжения]", — заявил Песков журналистам.

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