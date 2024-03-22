Запад должен помочь Украине победить Россию, чтобы избежать более крупного конфликта, для этого необходимо дать больше оружия Киеву, а также увеличить инвестиции в оборону Европы, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече с журналистами в Брюсселе 20 марта, пишет издание EUobserver.

При этом Каллас отметила, что не считает себя разжигателем войны: "Мы хотим мира, но мы хотим прочного мира, а мир на условиях России таковым считать нельзя".

Эстонская премьер сравнила нынешнюю ситуацию в Европе с начальным этапом Второй мировой войны. "Если Украина падет, война распространится на всю Европу", — уверена она.

Чтобы не допустить этого, считает Каллас, необходимо увеличить как военную помощь Украине, так и расходы на европейскую оборону. Если бы коалиция Раммштайн, объединяющая 31 страну-члена НАТО и 23 других государства (включая Австралию, Японию и Южную Корею) потратили на помощь Украине хотя бы 0,25% своего совокупного ВВП, это намного перевесило бы возможности России и "серьезно способствовало бы победе Украины".

При этом Каллас выразила уверенность, что Россия "боится войны с НАТО", поэтому и пытается шантажировать возможным применением ядерного оружия. "Они очень хорошо научились сеять страх в наших обществах", придумывая разные угрозы. По мнению Каллас, российский след существует, например, в антипрививочном движении, которое распространилось в Европе во время пандемии COVID-19.

Каллас выразила сожаление по поводу того, что не все европейские страны последовали примеру Эстонии, которая в этом году впервые выделила на оборону 3% ВВП (около 1,33 млрд евро). На период до 2027 года эстонские власти планируют потратить на те же цели в общей сложности 5,6 млрд евро. Для этого пришлось поднять налоги, и Каллас признала, что совершила тем самым "политическое самоубийство", но у нее не было выбора.

При этом эстонская премьер отметила, что в странах, "которым больше повезло с соседями, чем нам", людям сложнее понять необходимость таких расходов в мирное время. В некоторых странах, отметила она, "я не вижу дел, только слышу слова".

На начавшемся саммите ожидается заключение соглашения по совместным закупкам вооружения, но существуют разногласия по поводу того, как финансировать эту инициативу. Эстония выступает за то, чтобы взять общий кредит на эти цели или выпустить целевые оборонные облигации, но предложение вероятно не поддержит ряд стран, которые не хотят роста долговой нагрузки после пандемии.

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