Неизвестные открыли огонь перед концертом в "Крокус Сити Холле" в Московской области, пишут российские Telegram-каналы. Telegram-канал 112, который называют близким к российским силовым структурам, со ссылкой на собственные источники пишет о 40 убитых и более 100 пострадавших. Позднее те же данные привели в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Государственное информагентство РИА "Новости" сообщает со ссылкой на своего корреспондента, что стрельбу открыли трое мужчин в камуфляже. Источник "Интерфакса" в оперативных службах утверждает, что нападавших было до пяти.

Mash публикует предположительно кадры первых секунд атаки.

"В партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Точно есть раненые. […] Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться", — сообщил корреспондент РИА "Новости", оказавшийся на месте событий.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео, из которых следует, что вскоре после случившегося в концертном зале начался пожар. Также сообщалось о звуках нескольких взрывов, в последний раз — около 20:20 по рижскому времени, спустя час после первых сообщений о стрельбе. "Осторожно, Москва" пишет, что из-за пожара у концертного зала начала рушиться крыша.

На месте работают пожарные и спасатели. Представители МЧС рассказали, что вывели 100 человек, спрятавшихся в подвале "Крокуса". Еще несколько человек были эвакуированы с крыши здания, спасательная операция продолжается.

Представитель МИД Диана Эглите сообщила агентству LETA, что в распоряжении ведомства нет данных о том, что среди погибших и раненых в "Крокусе" есть граждане Латвии. Эглите также напомнила, что министерство по-прежнему призывает латвийцев отказаться от поездок в Россию.

Также в "Крокусе" действуют прибывшие на место бойцы спецназа и Росгвардии. Корреспондент "Осторожно, новости" около 20:40 по рижскому времени сообщил с места событий, что начался штурм концертного зала, где могут оставаться нападавшие. При этом, пишут некоторые издания без ссылки на источник, четырем участникам атаки удалось скрыться.

Сообщений о взятии ответственности за атаку пока что не поступало. Представитель "Русского добровольческого корпуса", воюющего на стороне ВСУ, сообщил "Новой газете. Европа", что РДК не имеет отношения к теракту. Журналист-расследователь Христо Грозев в эфире "Дождя" обратил внимание, что недавно ФСБ РФ арестовала нескольких участников "Исламского государства". По его мнению, если спецслужбы выдвинут версию, что за терактом стоит ИГ, это, скорее всего, соответствует действительности.

На фоне сообщений о теракте в "Крокусе" были эвакуированы несколько торговых центров в Москве и Санкт-Петербурге. По данным Mash, в Петербурге также экстренно прерван концерт в "Севкабеле", зрителей выводят с площадки.

Стрельба произошла перед концертом группы "Пикник", участники коллектива не пострадали.

"Крокус Сити Холл" — одна из крупнейших площадок Москвы, расположенная в ближайшем Подмосковье и вмещающая более 6 тысяч зрителей. Издание The Bell со ссылкой на сайты по продаже билетов отмечает, что на концерте "Пикника" ожидался аншлаг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал к концертному залу и заявил о создании оперативного штаба. Также к "Крокусу" приехал глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

8 марта посольство США призвало своих граждан в течение 48 часов избегать массовых скоплений людей, в том числе концертов, в Москве из-за высокого риска террористических атак. С аналогичными предупреждениями выступили власти Латвии, Великобритании, Германии и других стран. Президент РФ Владимир Путин впоследствии назвал эти заявления "откровенным шантажом".

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