Киев планирует подписать это соглашение для компенсации потери Запорожской АЭС, аннексированной Россией в самом начале войны. Шесть ядерных реакторов атомной станции с тех пор простаивают.

Украина надеется подписать в июне соглашение о покупке двух ядерных реакторов у Болгарии, чтобы компенсировать потерю захваченной Россией в феврале 2022 года и удерживаемой по сей день крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил агентству Reuters в пятницу, 22 марта, глава украинской компании "Энергоатом" Петр Котин.

Новые реакторы будут построены на Хмельницкой АЭС на западе Украины и оснащены оборудованием российской разработки, которое Киев хочет импортировать из Болгарии, сказал Котин, уточнив, что переговоры между украинским и болгарским правительствами продолжаются. "Я думаю, что где-то в июне мы будем иметь результат по заключению контрактов с Болгарией на приобретение этого оборудования", — сказал он в интервью агентству.

Киев ориентируется на сумму в 600 млн долларов

Ожидается, что первый из реакторов будет готов к монтажу сразу. "Я поставил задачу перед нашей строительной организацией и Хмельницкой станцией, чтобы к июню она была готова к монтажу", — заявил Петр Котин. По его словам, если он будет поставлен в срок и в полном объеме,"Энергоатом" будет готов начать пусконаладочные работы на новом реакторе через два-три года. Именно такой период необходим и для изготовления турбины для блока, поэтому предполагается, что эти процессы будут идти параллельно. Котин уточнил, что "Энергоатом" ведет предварительные переговоры с компанией General Electric по изготовлению турбины. Второй реактор будет установлен позже, и Котин не назвал сроков.

Глава компании "Энергоатом" также сказал, что Болгария ранее определила цену двух реакторов в 600 миллионов долларов (550 млн евро), но София стремится увеличить цену на оборудование, которое за пределами Болгарии можно купить только в России. Котин сказал, что в ходе переговоров болгарская сторона "постоянно хочет добиться большей выгоды для себя", но Киев по-прежнему ориентируется на цену в 600 млн долларов. Кроме того, "Энергоатом" намерен построить еще два реактора в Хмельницком на базе американского реактора AP-1000, и компания начнет заливку бетона для двух новых блоков уже в начале апреля.

"Энергоатом": РФ не может запустить ЗАЭС

Россия захватила Запорожскую АЭС в первые дни после вторжения в Украину в феврале 2022 года. Все шесть ядерных реакторов Запорожской АЭС с тех пор простаивают. После потери ЗАЭС Украина полагается на атомную энергию трех действующих атомных электростанций в стране, имеющих в общей сложности девять реакторов, включая два реактора, которые в настоящее время работают на Хмельницкой АЭС.

Глава украинской компании "Энергоатом" заявил, что Киев не отказывается от планов перезапустить Запорожскую АЭС "в один прекрасный день" и что, в отличие от России, Украина сможет и знает, как вернуть станцию в строй. "Они (РФ — Ред.) все еще говорят, что перезапустят станцию, но технически они не могут ее запустить, потому что там нет ни электролиний, ни воды, ни персонала", — сказал Котин. Он уточнил, что "Энергоатом", сохранивший персонал, который обслуживал ЗАЭС до войны, будет готов возобновить работу станции после ее деоккупации и что для этого уже подготовлены специальные команды.

После подрыва россиянами Каховской ГЭС Запорожская АЭС лишилась постоянного притока необходимой для работы энергоблоков воды из Днепра, и пока имеет лишь небольшой запас в пруду рядом с объектом. По словам Котина, в нынешних условиях только один реактор может работать не более месяца, а затем должен быть отключен из-за нехватки воды для системы охлаждения. Он отметил, что для перезапуска станции необходимо либо восстановить разрушенную Каховскую плотину, либо построить насосы для подачи воды из Днепра, что может занять около двух лет.

МАГАТЭ требует от РФ вернуть ЗАЭС под контроль Украины

Учитывая риски дальнейшей эксплуатации ЗАЭС, Совет управляющих МАГАТЭ на заседании в начале марта принял резолюцию о срочном возвращении Запорожской атомной электростанции под полный контроль Украины. В документе Россию призывают срочно вывести из ЗАЭС весь несанкционированный персонал, включая военных, и немедленно вернуть станцию под полный контроль компетентных органов Украины — в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины.

В ответ на резолюцию российское министерство иностранных дел заявило, что любые документы и заявления по возвращению Запорожской АЭС под контроль Украины считаются "нарушением суверенитета РФ". В январе МАГАТЭ сообщало, что российская армия заминировала Запорожскую АЭС, разместив взрывные устройства между ее внутренним и внешним ограждением, что несовместимо со стандартами безопасности.

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