Foto: EPA/Scanpix/LETA
Российская крылатая ракета, которая была использована для удара по объектам на Украине в ночь на воскресенье, пролетела в воздушном пространстве Польши менее минуты, сообщает агентство LETA со ссылкой на Минобороны Польши.

"24 марта в 4:23 утра [5:23 утра по латвийскому времени] одна из крылатых ракет, запущенных вчера вечером российской дальней авиацией, нарушила воздушное пространство Польши", - сообщили в ведомстве. Это была одна из ракет, выпущенных по целям на западе Украины.

Ракета вошла в польское пространство в районе деревни Осердов Люблинского воеводства и оставалась там 39 секунд. В то время ее наблюдали польские военные радиолокационные системы, сообщили в министерстве.

"Вчера вечером были инициированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. Это включало привлечение польской авиации и авиации союзников [НАТО]", - заявили в Минобороны Польши.

"Мы следим за ситуацией на территории Украины и находимся в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства", - добавили в ведомстве.

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