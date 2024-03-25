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Рудник "Пионер" в Амурской области, в котором после обрушения породы были заблокированы горняки, с высокой долей вероятности затоплен. Об этом в понедельник, 25 марта, агентству ТАСС сообщил источник в российских оперативных службах по результатам обследования рудника.

"Разведка через скважину показала, что на глубине 153 метров в горных выработках находится вода. С высокой вероятностью остальные выработки рудника также затоплены", — говорится в сообщении. По словам источника, на руднике устанавливают насос в чаше карьера над заваленной шахтой. Он позволит осушить карьер, что предотвратит просачивание воды в подземные горные выработки.

Обрушение породы в руднике произошло 18 марта, под завалами оказались 13 горняков. В Амурской области 19 марта был введен региональный режим чрезвычайной ситуации, началась поисково-спасательная операция с участием 80 горноспасателей и 14 единиц подземной и погрузочной спецтехники.

По факту обрушения на руднике возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. Группа следователей осматривает место происшествия и допрашивает ответственных лиц и свидетелей.

"Управляющий директор рудника "Пионер" задержан по подозрению в нарушении требований безопасности при ведении работ", — сообщило региональное следственное управление СКР.

Месторождение в Зейском муниципальном округе, на котором ведется добыча золота, разрабатывает компания "Покровский рудник".

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