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В понедельник, 28 марта, в Эстонии социал-демократы провели собрание, чтобы обсудить ситуацию с вотумом недоверия мэру Таллинна Михаилу Кылварту. После собрания они объявили, что решили присоединиться к вотуму.

Это означает, что коалиции Центристской партии и социал-демократов в Таллинне больше не будет.

Соцдемы назвали две причины своего решения. Во-первых, по их оценке, Центристская партия разваливается и уже не обладает достаточным количеством голосов. Во-вторых, продолжать сотрудничество невозможно из-за дела Porto Franco, по которому Таллиннский окружной суд на прошлой неделе вынес обвинительное решение.

По словам социал-демократов, они по-прежнему исключают сотрудничество с EKRE.

Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс сказал, что у центристов осталось слишком мало голосов для управления городом. Только в эти выходные Центристскую партию покинул еще один член — Игорь Грязин.

Руководитель Таллиннского округа СДПЭ Мадле Липпус отметила, что коррупция является красной линией для социал-демократов и правящей коалиции с Центристской партией во главе с Кылвартом нужно положить конец.

„Даже если Государственный суд что-то изменит, мы все понимаем, что проблем очень много и трудно сохранить коалицию при наличии таких обвинений", — согласился и Ляэнеметс.

По словам соцдемов, в среду станет ясно, что будет с руководством Таллинна и какие коалиции возможны. По словам Липпус, соцдемы по-прежнему исключают возможность создания союза с EKRE. Какова вероятность того, что социал-демократы останутся у власти в столице? По оценке Ляэнеметса, 50 на 50.

„Прежде всего, нам нужно подождать и посмотреть, что произойдет с вотумом недоверия, после чего можно будет говорить о новых возможных коалициях".

Хотя на прошлой неделе среди социал-демократов наблюдались разные мнения по вопросу вотума, Ляэнеметс сказал, что на сегодняшней встрече особых споров не было и решение относительно прекращения коалиции было принято единодушно.

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