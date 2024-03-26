Foto: ILMAR SAABAS | DELFI MEEDIA

Таллинское городское собрание на внеочередном заседании отправило в отставку мэра эстонской столицы Михаила Кылварта, сообщает ERR.

Вотум недоверия градоначальнику поддержал 41 член городского совета из 43 присутствовавших. Голосование проигнорировали соратники Кылварта по фракции Центристской партии. Всего в Таллинском городском собрании 79 депутатов.

Перед голосованием Кылварт выступил с речью, в которой пообещал, что центристы продолжат политическую борьбу, находясь в оппозиции. Согласно эстонским законам, после отставки градоначальник может восстановить свой депутатский мандат и возобновить работу в городском собрании.

Кылварт занимал должность мэра Таллина с 2019 года. По итогам муниципальных выборов 2021 года коалицию в городском парламенте сформировали центристы и социал-демократы, а Кылварт сохранил свой пост. 25 марта социал-демократы объявили о выходе из коалиции.

Новые выборы мэра пройдут в эстонской столице в течение двух месяцев. Исполнять обязанности градоначальника в это время будет вице-мэр Мадле Липпус из Социал-демократической партии.

Кылварт — один из самых популярных эстонских политиков. На выборах в национальный парламент в марте 2023 года он занял второе место среди всех кандидатов, уступив лишь премьер-министру страны Кае Каллас, но отказался от мандата. В сентябре Кылварт возглавил Центристскую партию. По данным соцопросов, 15% эстонцев хотели бы видеть его во главе правительства.

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