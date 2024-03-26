Украинские военные в ночь на 26 марта вновь обстреляли Белгород, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Ранения получили два человека, им оказана медицинская помощь, написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, материальный ущерб уточняется.

На этот раз власти решили не оповещать жителей о ракетной опасности, "чтобы кто-то после получения сигнала не выскочил на улицу, не сел в машину и не начал движение", сообщил Гладков. Во время ракетного обстрела находиться на улице опаснее, чем оставаться дома, считает он, но предлагает жителям обсудить, надо ли включать оповещения в ночное время.

В Грайворонском районе Белгородской области, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ, под обстрел попало здание пожарно-спасательной части в селе Головчино. Ранения получили начальник караула и пожарный. Также пострадала местная жительница, написал Гладков.

Минобороны РФ утром 26 марта отчиталось о 13 сбитых над Белгородской областью снарядах РСЗО RM-70 "Вампир", а также о двух сбитых снарядах РСЗО "Град".

Белгородская область последние несколько недель постоянно находится под обстрелом. Жители граничащего с Украиной Грайворонского района Белгородской области запустили петицию, адресованную Владимиру Путину, в которой просят "не бросать" их под обстрелами.

Пропагандист Владимир Соловьев в эфире своей программы "Соловьев Live" заявил о "большом количестве разных тварей, притворяющихся блогерами", которые, по его словам, говорили, что "федеральная власть забыла Белгород". После этого один из белгородских новостных пабликов предложил жителям писать комментарии под последним постом Соловьева, чтобы он "перевез свою уютную телестудию в Белгород". К вечеру 25 марта под публикацией пропагандиста было более 2,5 тысячи комментариев, затем возможность комментировать посты была закрыта.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что за две недели в результате обстрелов погибли 24 человека, более 150 человек пострадали.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!