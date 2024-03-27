Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российский удар по жилым домам в Шевченковском районе Харькова и сообщил о 19 пострадавших.

"Харьков. Российский террор против города приобретает особую подлость. Попытки загнать более миллиона человек в блэкаут, постоянные удары ракет и „шахедов". Теперь — авиабомбы. Просто по обычной улице, по домам, школе, обычной гражданской инфраструктуре. На данный момент известно об одном погибшем. Мои соболезнования родным и близким", — написал он в телеграме.

"По меньшей мере 19 человек пострадали, среди них дети. В частности, девочка 2022 года рождения, мальчик 2023 года рождения. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", — добавил он.

О том, что российские войска впервые с 2022 года использовали авиабомбы, ранее сообщали местные власти.

"Обстрел жилых домов, вероятно, осуществлен боеприпасом УМПБ Д-30. Он достаточно мощный, по силе взрыва — среднее между авиабомбой и ракетой. Боеприпас калибром 30 см может летать на расстояние до 90 км. Применяют как и с самолета, так и с РСЗО „Смерч". Окончательная информация после экспертизы", — заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его информации, частично разрушены две пятиэтажки, лечебное учреждение, административные здания, здание учебного заведения. В целом повреждено по меньшей мере 14 многоэтажек.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram