Таксист отказался обслуживать русскоязычного клиента из Таллинна. Bolt считает это неприемлемым и объяснил водителю, что не терпит дискриминацию по национальному признаку.

В Facebook-группе "Ищу совета" пользователь опубликовала скриншот переписки с водителем Bolt. По ее словам, таксист отказался выполнять заказ, так как она написала сообщение по-русски: "Первый подъезд". Далее водитель по имени Илья ответил на эстонском: "Извините. Я не обслуживаю русских".

RusDelfi обратился к предлагающий услуги такси фирме Bolt. Они осудили произошедшее и связались с водителем. "В целом, таксисты Bolt всегда имеют право отказать клиентам в обслуживании по соображениям безопасности, здоровья или по другим причинам. В конкретном случае, когда причиной отмены заказа является национальность клиента, — это для нас неприемлемо", — ответил глава отдела перевозок Оскар Рыым.

По словам представителя Bolt, они не терпят дискриминацию в любой форме.

"Мы связались с водителем и объяснили принципы равного и справедливого общения с клиентами. Мы также объяснили водителю, что если дискриминационное поведение продолжится, Bolt будет вынужден ограничить доступ к аккаунту водителя", — добавил Рыым.

RusDelfi не удалось выйти на связь с водителем.

Позже с редакцией связалась женщина, которая опубликовала пост в Facebook. Как она уточнила, такси заказывал ее муж Андрей.

"Я заказывал такси для своей мамы. Ей 67 лет, поэтому сразу уточнил, что первый подъезд", — сказал он RusDelfi. По его словам, после этого таксист сразу отменил заказ.

"Мы были в шоке. Мы никогда с подобным не сталкивались. У меня вообще еврейские корни. Я гражданин Эстонии, здесь родился и живу. Если бы он написал на эстонском, я бы ответил на эстонском. С этим проблем у меня нет, разговариваю по-эстонски 90% времени, — продолжил Андрей. — Я уже связался со своим юристом, будем подавать иск. Такого в Эстонии не должно быть. Это просто неприемлемо".

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