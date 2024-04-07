Глава Международного агентства ООН по атомной энергии Рафаэль Гросси подтвердил, что на территории Запорожской атомной электростанции взорвался дрон. Гросси не уточнил, какая из сторон конфликта его запустила.

"ЗАЭС проинформировала экспертов МАГАТЭ о том, что на территории станции сегодня сдетонировал дрон. Такую детонацию наблюдали и мы, — пишет Гросси в социальной сети Х (бывший твиттер) . — Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и нарушают ядерную безопасность".

В своем твите Гросси говорит только об одном дроне.

Ранее назначенное оккупационными властями руководство Запорожской атомной электростанции заявило, что по территории ЗААЭС ударили украинские дроны-камикадзе, в том числе по району грузового порта и столовой. Пострадавших, по данным администрации, не было.

Украина пока не комментировала заявления российских чиновников об обстреле ЗАЭС.

Запорожская АЭС — одна из крупнейших атомных электростанций Европы — оккупирована российскими войсками с весны 2022 года.

Она периодически подвергается обстрелам, в которых Украина и Россия обвиняют друг друга.

Украинские власти также сообщали, что армия РФ использовала ЗАЭС для хранения военной техники и дислокации своих военнослужащих.

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