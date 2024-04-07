"ЗАЭС проинформировала экспертов МАГАТЭ о том, что на территории станции сегодня сдетонировал дрон. Такую детонацию наблюдали и мы, — пишет Гросси в социальной сети Х (бывший твиттер) . — Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат пяти принципам МАГАТЭ и нарушают ядерную безопасность".
В своем твите Гросси говорит только об одном дроне.
Ранее назначенное оккупационными властями руководство Запорожской атомной электростанции заявило, что по территории ЗААЭС ударили украинские дроны-камикадзе, в том числе по району грузового порта и столовой. Пострадавших, по данным администрации, не было.
Украина пока не комментировала заявления российских чиновников об обстреле ЗАЭС.
Запорожская АЭС — одна из крупнейших атомных электростанций Европы — оккупирована российскими войсками с весны 2022 года.
Она периодически подвергается обстрелам, в которых Украина и Россия обвиняют друг друга.
Украинские власти также сообщали, что армия РФ использовала ЗАЭС для хранения военной техники и дислокации своих военнослужащих.