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Газета Washington Post, ссылаясь на анонимные осведомленные источники, рассказала о намерениях Дональда Трампа, в случае его возвращения в Белый дом, остановить войну в Украине, надавив на Киев.

Знакомые с планом собеседники газеты рассказали, то Украина должна будет отказаться от части своей территории, включая Крым и Донбасс.

Этот подход кардинально расходится с политикой нынешнего президента США Джо Байдена, делающего упор на военную поддержку Украины и сопротивление российской агрессии.

Дональд Трамп ранее уже заявлял, что в случае победы на президентских выборах "за 24 часа остановит войну между Россией и Украиной" и посадит стороны за стол переговоров.

Внешнеполитические советники и стратеги, поддерживающие Трампа, выступают против дальнейшего расширения НАТО ( по сути, против приема в организацию Украины) и указывают на то, что Вашингтону необходимо нивелировать угрозы интересам США со стороны Китая и предотвратить дальнейший рост зависимости России от Китая в военной, промышленной и экономической сферах, пишет Washington Post.

В частной беседе Трамп заявил, что, по его мнению, и Россия, и Украина "хотят сохранить лицо, хотят выхода" из сложившейся ситуации и что жители некоторых частей Украины не против быть частью России, рассказал газете источник, обсуждавший эти вопросы непосредственно с Трампом.

Некоторые сторонники Трампа пытались убедить его отказаться от такого подхода.

Предвыборный штаб Дональда Трампа отказался напрямую отвечать на вопросы газеты по поводу этой статьи.

"Любые спекуляции о плане Трампа исходит от неназванных и неосведомленных источников, которые понятия не имеют, что происходит и что произойдет", — заявила пресс-секретарь его предвыборного штаба Кэролайн Ливитт.

"Президент Трамп — единственный, кто говорит о прекращении убийств", — добавила она.

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