Рядом с гольф-клубом, где кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп играл в гольф, прозвучали выстрелы. Трамп был в нескольких сотнях метров от места стрельбы, он в безопасности, но ФБР заявило, что инцидент "выглядит как попытка покушения".

"Президент Трамп в безопасности", — сообщил директор по коммуникациям его предвыборной кампании Стивен Чунг.

На пресс-конференции через четыре часа после инцидента представители ФБР, Секретной службы и местной полиции рассказали, что возле гольф-клуба Трампа задержан человек, пытавшийся скрыться на машине, а в кустах у поля для гольфа — брошенный автомат типа автомата Калашникова.

По словам представителя Секретной службы, которая охраняет президентов и экс-президентов, их сотрудник заместил высунувшийся из кустов ствол и вместе с коллегами немедленно открыл огонь.

Затем очевидец увидел, как человек бежит из кустов к черному Nissan, садится в машину и уезжает.

Полиция задержала этого человека на шоссе в соседнем округе. По словам шерифа местной полиции, пули агентов Секретной службы его не задели.

В кустах нашли автомат типа АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и видеокамеру GoPro.

Участники пресс-конференции заверили, что Трамп был в безопасности. Они пояснили, что когда он играет в гольф, охрана всегда движется на одну-две лунки впереди. В этом случае экс-президент и кандидат в президенты был в нескольких лунках, то есть в нескольких сотнях метров от места стрельбы.

Шериф округа рассказал, что подозреваемого быстро задержали именно благодаря помощи свидетеля: тот описал полиции и человека, и его машину, Nissan, и даже запомнил номер.

Вскоре эта машина была замечена на шоссе, ведущем в соседний округ Мартин (гольф-клуб Трампа находится в округе Палм-Бич).

Полиция округа Мартин получила эту информацию, остановила Nissan и задержала беглеца.

После этого свидетеля привезли в округ Мартин, и он опознал задержанного.

Несколько ведущих американских телекомпаний и газет сообщают со ссылкой на анонимных представителей правоохранительных органов, что задержанного зовут Райан Уэсли Раут (Ryan Wesley Routh), ему 58 лет и он — житель Гавайев.

Официально имя задержанного пока не объявлено.

Уильям Снайдер, шериф флоридского округа Мартин, где был задержан этот человек, рассказал журналистам — не называя его имени — что при задержании он вел себя спокойно, внешне почти без эмоций.

"Он ни разу не спросил, в чем дело. Вокруг, понятно, были полицейские с винтовками, мигалки, много чего происходило — но у него не было никаких вопросов", — сказал шериф Снайдер.

Друг Украины?



Служба проверки фактов Би-би-си (BBC Verify), изучив аккаунты в соцсетях человека с именем Ryan Routh и с фотографиями, похожими на фото задержанного, выяснила, что он, в частности, горячо поддерживал Украину в войне с Россией.

Некоторые его посты в фейсбуке (где его страница сейчас скрыта) и одно видеоинтервью позволяют предположить, что он занимался — или пытался заниматься — привлечением иностранных добровольцев на войну с Россией и ездил в Киев.

"Солдаты, пожалуйста, не звоните мне. Мы все еще пытаемся добиться, чтобы Украина приняла солдат из Афганистана, и надеемся получить какие-то ответы в ближайшие месяцы… пожалуйста, наберитесь терпения", — говорится в июльском посте в фейсбуке.

"Прохладное отношение Дональда Трампа к военной помощи Украине является важной темой предвыборной кампании, и мы надеемся услышать больше подробностей о возможных связях подозреваемого с Украиной", — пишет BBC Verify.

В аккаунтах в соцсетях под именем Ryan Routh есть и высказывания в поддержку палестинцев, Тайваня и против Китая, в том числе обвинения в адрес Китая в биологической войне и намеренном распространении коронавируса.

Официальной информации от правоохранительных органов США о взглядах и мотивах задержанного, как и вообще о его имени и личности, к вечеру воскресенья еще не появилось.

Байден: "В нашей стране нет места политическому насилию"



Президент США Джо Байден в воскресенье вечером сделал заявление через сеть Х, сообщив, в частности, что с облегчением услышал, что Трамп жив и здоров.

"Как я много раз говорил, политическому насилию, а также любому насилию нет места в нашей стране, и я дал своей команде распоряжение обеспечить Секретную службу всеми ресурсами, возможностями и защитными средствами для обеспечения безопасности бывшего президента", — говорится в твите Байдена.

Соперница Трампа на предстоящих выборах, вице-президент Камала Харрис выступила с заявлением еще до Байдена.

"Меня проинформировали о сообщениях о выстрелах вблизи бывшего президента Трампа и его собственности во Флориде, и я рада, что он в безопасности", — написала она в соцсети X, добавив: "Насилию нет места в Америке".

Позже пресс-служба Белого дома выпустила более развернутое заявление Камалы Харрис.

"Я глубоко обеспокоена сегодняшней возможной попыткой покушения на бывшего президента Трампа, — говорится в заявлении. — Пока мы собираем факты, хочу ясно заявить: я осуждаю политическое насилие. Мы все должны сделать все, чтобы это происшествие не привело к новым актам насилия".

Трамп: "Я никогда не сдамся"



Штаб Трампа опубликовал заявление бывшего президента после инцидента.

"Поблизости от меня прозвучали выстрелы, но прежде чем слухи выйдут из-под контроля, я хотел бы, чтобы вы услышали это: Я ЦЕЛ И НЕВРЕДИМ!", — написал Трамп.

"Ничто меня не остановит. Я НИКОГДА не сдамся! Я всегда буду любить вас за то, что вы меня поддерживаете", — добавил кандидат в президент от республиканцев.

Чуть ранее один из его соратников, сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм, сообщил в X, что разговаривал с экс-президентом.

"Он один из самых сильных людей, которых я когда-либо знал, — написал Грэм. — Он в хорошем расположении духа и как никогда полон решимости спасти нашу страну".

О разговоре с Трампом рассказал и его напарник на выборах, кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс.

"Я поговорил с ним до того, как об этой новости было объявлено публично, и он, что потрясающе, был в бодром настроении. Мы еще многого не знаем, но я этим вечером особенно крепко обниму детей и прочту благодарственную молитву", — написал Джей-Ди Вэнс в сети X.

Инцидент произошел почти ровно через два месяца после того, как на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, на Трампа было совершено покушение, и пуля чиркнула ему по уху.

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