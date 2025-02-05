Зеленский оценил потери ВСУ в 45 тысяч погибшими и 390 тысяч ранеными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабной войны погибли 45 100 украинских военных, 390 тысяч получили ранения. Такие данные о потерях политик привел в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, которое вышло 4 февраля.

Российские потери, по словам Зеленского, составляют примерно 350 тысяч военных убитыми. Еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

Соотношение погибших к раненым один к двум у ВС РФ президент Украины объяснил тем, что российская полевая медицина слабее, чем украинская — "и они не приносят раненых обратно, если человек ранен на поле боя, он остается там".

Речь идет об оценках потерь противника, но "они очень четко соответствуют действительности", отметил Зеленский.

Украина и Россия редко сообщают данные о своих потерях, отчитываясь преимущественно об уничтоженной живой силе и технике противника (оперативно получить подтверждения этим данным из независимых источников, как правило, невозможно).

"Медуза" в июле 2024 года оценивала общее число россиян, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину, в 120 тысяч человек.

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