Назначенная Трампом генпрокурор США распустила отдел Минюста, который искал активы российских олигархов

Генеральная прокуратура США объявила об упразднении рабочей группы KleptoCapture, которая занималась поиском и арестом активов российских компаний и олигархов, попавших под американские санкции в связи с войной в Украине. Эта инициатива была запущена командой Джо Байдена после начала российского вторжения в 2022 году.

Решение о роспуске группы приняла новый генеральный прокурор США Пэм Бонди, которую выдвинул на этот пост президент Дональд Трамп.

Бонди заявила, что KleptoCapture прекращает работу в связи со смещением приоритетов новой администрации в пользу усиления борьбы с наркокартелями и международными бандами. "Эта политика требует фундаментального изменения в мышлении и подходе", — говорится в служебной записке генпрокурора.

Она объяснила, что средства, которые направлялись на работу группы, теперь будут перенаправлены на финансирование новых проектов.

Пока распоряжение о роспуске будет действовать 90 дней, после чего либо будет пересмотрено, либо обретет постоянную основу.

Как пишет агентство Reuters, дела, которыми группа занималась на момент роспуска, скорее всего, будут доведены до конца, но уже не на базе Министерства юстиции США. Какая именно организация возьмет это на себя, пока неясно.

Прокуроры, назначенные в KleptoCapture при ее создании, вернутся к своим обязанностям в Минюсте, говорится в записке генпрокурора.

Американское отделение организации по борьбе с коррупцией Transparency International заявило, что решение Бонди "значительно подрывает способность США противодействовать транснациональной коррупции, которая продолжает угрожать ключевым интересам США в области безопасности и экономики".

По словам организации, действия KleptoCapture "привели к идентификации, замораживанию и конфискации миллиардов долларов, которые контролировали враги Америки".

Бонди также решила упразднить Foreign Influence Task Force — рабочую группу в Минюсте, которая была создана во время работы первой администрации Трампа для противодействия иностранному влиянию. Как отмечает Associated Press, усилия сотрудников этого отдела также были направлены против российских попыток "посеять раздор, подорвать демократию и распространять дезинформацию".

Как KleptoCapture искала деньги российских олигархов

Созданная при Байдене KleptoCapture осуществляла контроль за соблюдением санкций против Москвы, а также выявляла и наказывала компании, которые помогали России их обходить. Деятельность группы подрывала экономические возможности России для ведения войны в Украине, а также наносила ущерб олигархам, близким к Кремлю.

В частности, с помощью KleptoCapture были выявлены схемы для обхода санкций, которыми пользовались российский миллиардер Олег Дерипаска и медиамагнат, основатель ультраправого телеканала "Царьград" Константин Малофеев. Были также конфискованы яхты бизнесменов Сулеймана Керимова и Виктора Вексельберга.

"Увидим ли мы вдруг, как богатства попавших под санкции олигархов потоком устремляются в США? Я так не думаю. Но мы точно увидим, как замедляется процесс выявления посредников, помогающих России", — сказал агентству Reuters Эндрю Адамс, который первым возглавил KleptoCapture после ее создания, а сейчас работает в юридической фирме.

Решение Бонди также резко раскритиковал сенатор Шелдон Уайтхаус из Демократической партии. "Решение Минюста о роспуске играет на руку Путину и коррумпированным иностранным олигархам и преступникам. Так и выглядит коррупция", — написал он в Х.

Вместе с тем, как напоминает Associated Press, чиновники администрации Трампа, в том числе министр финансов Скотт Бессент, призывали к более решительной санкционной политике в отношении России.

Трамп обещает быстро закончить войну в Украине, однако пока не уточняет, каким образом он намерен этого добиться. Вскоре после вступления в должность президента он пригрозил России введением новых санкций и тарифов, если она не прекратит боевые действия.

Решение Бонди перенаправить ресурсы Минюста на борьбу с наркокартелями связано с желанием нынешнего президента США ударить по этим группировкам: он давно угрожал объявить многие из них террористическими организациями.

Жесткие действия Трампа в отношении нелегальных мигрантов, с которых он начал свой второй президентский срок, администрация тоже во многом связывает с проблемой наркотрафика, так как, по ее мнению, нелегалы провозят в США вещество фентанил.

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